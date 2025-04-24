Глава держави наголосив, що досі від адміністрації президента США Дональда Трампа не було сильного тиску на Росію, аби та припинила вогонь.

Президент України Володимир Зеленський перерахував головні кроки, які першочергово треба зробити на шляху до припинення війни, яку Росія веде проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафоcою.

Зеленський нагадав, що у березні США на зустрічі у Саудівській Аравії запропонували безумовне припинення вогню, і Україна це прийняла, а Росія ні.

"Президент Трамп і Сполучені Штати Америки сказали, що якщо одна із сторін не погодиться на повне припинення вогню і на інші додаткові кроки, які наближають сторони до закінчення війни - будуть сильні кроки вперед, включаючи санкційні тощо. Ми все це так і сприймаємо. Ми все робимо, що пропонували партнери. Тільки те, що суперечить нашій Конституції і нашому законодавству, ми не можемо робити. І це зрозуміло", - зауважив Зеленський.

Відео дня

Він сказав, що боротьба нашої держави за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність - це виживання України.

"І тут ми абсолютно прямі і абсолютно прозорі. Я не бачу зараз сильного тиску на Росію і нових якихось сильних санкційних пакетів проти агресії Російської Федерації. Поки що ми дуже надіємося. Без закидів. Абсолютно без емоцій. Без закидів дуже прямо говоримо і вважаємо, що при більшому тиску на Російську Федерацію ми зможемо наблизити наші сторони... до повного і безумовного припинення вогню. Це крок номер один", - констатує Зеленський.

Водночас, глава держави повідомив, на які компроміси готова піти Україна.

"Я вважаю, що на нас напали, у нас окупували територію - вбиті тисячі і десятки тисяч людей. Заживо поховано багато дітей і дорослих. І те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після ceasefire - після припинення вогню, з терористами, які все це влаштували на нашій землі, виключно на нашій землі - це великий компроміс", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, за його словами, Україна не хоче, аби ця війна продовжувалась. І тому треба зробити перший крок - припинити вогонь.

"Усі ініціативи важливі. Різні ініціативи можуть бути, але, все одно кожен з лідерів, який пропонує ту чи іншу мирну ініціативу, починає з чого? - Повне, безумовне припинення вогню. Всі на це погоджуються окрім Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Другим кроком президент назвав потребу повернення до України викрадених Росією дітей.

"Це червона лінія - не забути дітей. Так, ми збираємося не забувати наших громадян", - повідомив президент.

Також, Україна хоче зробити обмін за формулою "всіх на всіх" - повернути військових, цивільних, журналістів, дітей.

"Ми не хочемо від цього відмовлятися, і це червона лінія. Кому вона заважає? Що тут неправильного?", - додав Зеленський.

"Мирний план Трампа" - що відомо

За даними ЗМІ, "мирний план" Дональда Трампа передбачає визнання окупованого Криму як частини Росії та неофіційного визнання російського контролю майже над усіма територіями, окупованими після вторгнення 2022 року.

Водночас The Times писав, що Трамп може відмовитися від мирних переговорів, якщо Україна не підкориться. За словами журналістів, є ймовірність, що президент США може втратити терпіння й інтерес, вийти з переговорів і "залишити Україну протистояти російській агресії без американської зброї, підтримки або участі".

Вас також можуть зацікавити новини: