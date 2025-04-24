Росія мріяла, аби вчорашня зустріч у Лондоні європейців і американців стосовно пошуків припинення війни завершилася скандалом, а не наміром працювати далі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії не подобається союз інших держав навколо нашої країни, бо Україна наодинці була би слабкішою для російських зазіхань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафоcою.

Зеленський відзначив, що кожна російська масована атака, як цієї ночі, не єдина, бо Росія щоночі запускає близько 100-120 іранських ударних дронів типу "Шахед" або інших подібних далекобійних дронів. Крім того, росіяни запускають ракети, у тому числі балістичні.

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"Тому, на жаль, я б не пов'язував ту чи іншу атаку з чимось конкретним. Сьогоднішня атака, безумовно, одна з найскладніших, найнахабніших з боку Росії. Зафіксовано 215 ударних дронів, балістичних та інших ракет по цивільній інфраструктурі, по людям, по житловому сектору, по різній інфраструктурі. Це серйозний удар. З чим він пов'язаний, я думаю, що пов'язувати з візитом у Південну Африку я б не став", - сказав Зеленський.

Водночас, як переконаний президент України, безумовно, російському диктатору Володимиру Путіну "не подобається присутність України в Африці". Зокрема, Путіну не хочеться, щоб Україна будувала нормальні, і передовсім гуманітарні та економічні відносини з країнами Африканського континенту.

Як сказав Зеленський, Росія хоче "ексклюзивну російську присутність" на усіх континентах, у тому числі в Африці.

"Ми, зі свого боку, не претендуємо на ексклюзив. Ми за добрі, продуктивні відносини з вашою країною і з іншими. І у цьому є сенс свободи. І у цьому є сенс конкуренції. І мені здається, у цьому є сенс нормального глузду, у цілому життя", - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна захищає свої права на вибір в усіх напрямках - з ким працювати, з ким бути у майбутньому, з ким жити.

"Тому, ми захищаємо свої права. Ось що відбувається. А Росія розуміє, що Україна стоїть, захищає свої права. І (Росія - УНІАН) тисне на наших людей. Тисне і на Америку - з чим я ще пов'язую сьогоднішній удар", - наголосив Зеленський.

Президент України нагадав, що вчора, 23 квітня, у Лондоні відбулася зустріч представників України, Великої Британії, Франції, Німеччини і США.

"Вчора була розмова. Вона закінчилась. У будь-кому випадку - вона була непроста, але конструктивна. Вона закінчилась не розбіжностями, а все-одно, бажанням працювати далі. Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал вчора. І навіть деякі емоції лунали у медіа-просторі. Але це емоції. Росії не подобається союз навколо України, бо якщо Україна буде на самоті - для Росії буде більш легкою ціллю", - наголосив Зеленський.

Президент сказав, що Україна зараз набагато сильніша у порівнянні з першими днями повномаштаної війни, коли Україні вдалося вистояти.

Зеленський додав, що Україна більше за всіх прагне закінчення війни.

За його словами, сьогоднішня зустріч з Рамафосою починалася з розмови не про економіку, а як завершити війну і примусити Росію до повного і безумовного припинення вогню. А другим питанням було звільнення викрадених Росією українських дітей, бо ПАР Україні вже у цьому питанні допомагала.

"Вчора у Лондоні питання номер один - як закінчити війну. Як не розпочати щось нове, а як зупинити Путіна", - сказав Зеленський.

Переговори про Україну в Лондоні скасували - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора, 23 квітня, у Лондоні мала відбутися зустріч голів зовнішньополітичних відомств України, Великої Британії, Франції, Німеччини і США, але державний секретар США Марко Рубіо відмовився їхати на зустріч, бо Україна не буде погоджуватися на пункт "мирного плану" Дональда Трампа про визнання окупованого Криму російською територією.

Водночас, зустріч на нижчому рівні мала відбутися за участі спеціального представника США з питань України Кіта Келлога.

За даними Reuters, пониження статусу переговорів у Лондоні відбулося після того, як стало відомо, що Україна підготувала документ для партнерів, у якому йшлося, що не буде жодних обговорень територіальних питань до "повного та безумовного припинення вогню".

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