Незважаючи на те, що Трамп втрачає терпіння, переконати українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки буде складно.

Різка відмова держсекретаря США Марко Рубіо брати участь у запланованих переговорах щодо України в Лондоні оголила розбіжності та непорозуміння серед союзників з приводу того, як закінчити війну.

Як пише The Times, це також підкреслює нетерпіння команди президента США Дональда Трампа щодо Києва. "Є ймовірність, що Трамп може втратити терпіння і інтерес, вийти з переговорів і залишити Україну протистояти російській агресії без американської зброї, підтримки або участі", - написало видання.

Замість Рубіо на зустріч, статус якої було одразу ж знижено, вирушив спецпредставник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог. Видання зазначило, що здавалося, обговорювати було нічого, оскільки президент України відхилив більшу частину вимог США для укладення мирного договору.

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Нагадаємо, серед них була відмова від НАТО, визнання анексії Криму Росією та здача росіянам земель, які вони окупували. На додачу США вимагають для себе українські корисні копалини.

Українська влада заявила, що готова до переговорів, але не здачі. Цю точку зору поділяють й інші європейські лідери. "Багато хто в жаху від того, що Вашингтон не вимагає від Москви жодних взаємних поступок, чинить тиск на своїх союзників, щоб вони зняли санкції з Росії, і зацікавлений тільки в отриманні контролю над ресурсами України без будь-яких обіцянок підтримки", - зазначило видання.

Журналісти міркують, що Кремль ясно дав зрозуміти, що не має наміру негайно або надовго припиняти війну, і наївний ентузіазм Трампа з його 30-денним припиненням вогню розсипався.

"Цинізм посилився оголошенням про короткочасне перемир'я на Великдень: протягом кількох годин Росія сама його порушила, швидко після його закінчення здійснивши люту атаку на цивільні об'єкти, зокрема підірвавши автобус і вбивши щонайменше 9 мирних жителів", - зазначили журналісти.

Європейські лідери досить добре розуміють реальну політику: Росію не може і не буде просто витіснено з Криму або інших окупованих територій, але вони не повинні визнавати юридично цю злочинну агресію.

"Розмови про нормалізацію відносин з Росією або нову буферну зону без будь-якого західного примусу - це безвольна капітуляція. Лондон, Париж і Берлін знають це. Тепер їхнє завдання - переконати американського парламентера Стіва Віткоффа розвіяти ілюзії Путіна в четвертому раунді переговорів наступного тижня щодо того, що він уже переміг. Віткофф має сказати Трампу те саме", - підсумувало видання.

Переговори про мир в Україні

Зрив переговорів у Лондоні стався через небажання Києва йти на поступки. Вчора світові ЗМІ писали, що Київ воліє "спочатку обговорити повне припинення вогню, а вже все інше - потім".

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