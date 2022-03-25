Розмова має бути серйозною, український суверенітет - гарантований, а територіальна цілісність України - забезпечена.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що умови перемовин з РФ мають бути справедливими, інших український народ не прийматиме.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент нагадав, що рахунок російських втрат на цій війні вже перевищив 16 тисяч убитих, серед них і вищі командири.

"Про вбитих російських генерал-полковників чи адміралів поки не доповідали. Але командувач однієї з армій окупантів і заступник командувача Чорноморського флоту вже є", - сказав глава держави.

Він наголосив, що Збройні сили України продовжують відбиватися від атак ворога на півдні країни, на Донбасі, на Харківському напрямку, у Київській області.

"Стримуючи російські дії, наші захисники й захисниці підводять керівництво Росії до простої й логічної думки: треба говорити. Говорити змістовно. Терміново. Чесно. І заради результату, а не заради того, щоб тягнути час. 16 тисяч російських військових уже загинули. Для чого? Що це кому дає?", - запитав президент.

Зеленський підкреслив, що розмова має бути серйозною, український суверенітет - гарантований, а територіальна цілісність України - забезпечена.

"Тобто умови повинні бути справедливими. А інших український народ не прийматиме", - зауважив він.

Раніше Зеленський заявив, що ультиматуми РФ неприйнятні для України. За його словами, вони можуть бути прийняті лише в разі знищення України.

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