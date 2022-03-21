Виконати ультиматуми РФ неможливо, заявив президент України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ультиматуми РФ неприйнятні для України.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю європейським суспільним мовникам, фрагмент якого публікує "Суспільне".

За його словами, вони можуть бути прийняті лише в разі знищення України.

"Україна не може виконати ультиматум РФ. Треба нас всіх знищити, тоді їх ультиматум буде виконаний. Наприклад, віддати Харків, Маріуполь або Київ. Ні харків'яни, ні маріупольці, ні кияни, ні я, президент, ми не можемо цього зробити", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Росія виставила Україні низку умов припинення війни. У їх числі нейтральний статус України, визнання Криму російським і незалежності "ЛДНР". З усього цього Київ дає зрозуміти, що готовий лише на нейтральний статус.

Нещодавно президент країни-терориста Путін в ході телефонних переговорів з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом виклав кілька факторів для досягнення припинення вогню в Україні.

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