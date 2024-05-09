Британський посол у Києві привітав Залужного.

Колишній Головнокомандувач ЗСУ, який перші два роки повномасштабної війни вів за собою армію у протистоянні з Росією Валерій Залужний, став послом України в Великобританії.

9 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Лондон не забарився з реакцією: британський посол у Києві Мартін Гарріс прокоментував такий "дипломатичний" вибір України. У соціальній мережі X він написав:

"Щиро вітаю Валерія Залужного з призначенням на посаду Посла України у Великій Британії". Відео дня

Також Гарріс зазначив, що з нетерпінням чекає на спільну роботу з Залужним щодо зміцнення непорушного альянсу між Україною та Великобританією та "100-річного партнерства". Йдеться про масштабну угоду, яку країни прагнуть укласти найближчим часом.

100-річне партнерство між Британією та Україною

Як відомо, Лондон та Київ прагнуть укласти спільну угоду про 100-річне партнерство. На цьому днями наголошувало британське посольство в Україні, підбиваючи підсумки візиту очільника МЗС Британії Девіда Кемерона та його зустріч з Зеленським. 3 травня зазначалося, що переговори з цього приводу розпочато. Йдеться про масштабну угоду, що охоплюватиме весь спектр британсько-українських стосунків: торгівлю, безпеку та оборону, зброю, культурно-освітні питання тощо.

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