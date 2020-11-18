Петиція за відставку директора НАБУ Артема Ситника набрала необхідну кількість голосів - більше 27 000 (для розгляду президентом необхідно 25 000 підписів). Однак Офіс Президента з невідомих причин не зараховував майже половину підписів і відмовився передавати петицію на розгляд Президенту.

Офіс Президента відправив в архів петицію за відставку директора НАБУ Артема Ситника, яка набрала необхідну кількість підписів для розгляду її Президентом України. Раніше ЗМІ вже повідомляли, що Офіс Президента свідомо не зараховує половину голосів під петицією і навіть вручну зменшує кількість вже зарахованих голосів. Це унікальний випадок - з іншими петиціями на сайті Президента такого ніколи не відбувалося.

Йдеться про петицію на сайті Президента №22/103760-еп «Звільнити Ситника Артема Сергійовича, директора Національного антикорупційного бюро України з займаної посади». На момент закінчення терміну збору підписів було зареєстровано 27 245 голосів тих, хто підписав петицію. Цього достатньо для розгляду петиції Президентом України згідно з нормами чинного законодавства (петиція розглядається Президентом, якщо вона набрала 25 000 підписів). Однак зараховано було лише 15 009 голосів, тобто лише близько половини.

Раніше ЗМІ вже повідомляли про маніпуляції з боку Департаменту з питань звернень громадян Офісу Президента з зарахуванням підписів під петицією за відставку директора НАБУ Артема Ситника. Так 29 жовтня на лічильнику підписів на підтримку петиції було 14 528 голосів. А вже 30 жовтня - на 900 голосів менше.

Відомо, що відповідальною за роботу з петиціями в Офісі Президента є керівник Департаменту з питань звернень громадян Ганна Кільова. Відповідно до статті 24 Закону України «Про звернення громадян», посадові особи, винні у порушенні законодавства про звернення громадян, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

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Автор: УНІАН