Сибіга не став уточнювати очікуваний зміст угод, пояснивши, що переговори тривають.

У рамках запланованого на липень візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому передбачається підписання низки документів політико-безпекового блоку.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга, який опікується питаннями зовнішньої політики, в інтерв’ю "Європейській правді".

"Сьогодні (у четвер, 10 червня - УНІАН) відбулося установче засідання робочої групи для належної підготовки візиту президента України до США. Ми обговорили низку угод, які є на порядку денному та мають бути підписані під час цього візиту. І частина цих угод стосується політико-безпекового блоку", - сказав він.

Сибіга не став уточнювати очікуваний зміст угод, пояснивши, що переговори тривають. "Документи в політико-безпековому блоці і у військово-технічному співробітництві є на порядку денному. Але давайте ми це залишимо для двосторонніх переговорів та фіналізації відповідних домовленостей", - зазначив заступник глави ОП.

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За його словами, візит Зеленського до Білого дому має чітке спрямування результативності - "від політико-безпекового до економіки, до співробітництва у сфері екології і щодо всіх інших питань нашого двостороннього порядку денного". "Ми ставимо амбітні цілі. Ми дуже сподіваємося, що, попри стислі терміни підготовки візиту, - а це кінець липня - всі необхідні підготовчі заходи будуть здійснені на належному рівні", - додав Сибіга.

Майбутній візит Зеленського у США

6 травня Зеленський заявив, що під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном він обговорив питання про укладення у майбутньому "дуже серйозної" двосторонньої угоди між Україною та США.

7 червня президент під час телефонної розмови прийняв запрошення Джо Байдена відвідати США у липні цього року.

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Автор: Костянтин Гончаров