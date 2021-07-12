Політики відзначили, що шматок гранітного каменю символізує дружбу між народами.

Народні депутати від "Опозиційної платформи - за життя" поставили пам'ятний камінь в Харківській області. Політики відзначили, що це символ дружби між російським і українським народами.

Про це повідомив депутата від ОПЗЖ Харківської міськради Андрій Лесик у Facebook.

"Сьогодні (12 липня, - ред.) в черговий раз у Харкові відновлений пам'ятний знак дружби українського і російського народів. Цей знак знаходиться недалеко від кордону Росії та України", - йдеться в повідомленні.

При цьому він заявив, що у російського та українського народу одні цінності, духовність, культура та історичне коріння, що є "запорукою майбутнього процвітання наших народів", але "сучасна політика нас роз'єднує".

По фото видно, що пам'ятний знак - це шматок граніту з табличкою "Камінь дружби українського і російського народу", а також вказана дата установки.

Через пару годин журналіст Олександр Рудоманов повідомив в Facebook, що пам'ятний знак вже демонтували.

"Протягом години під Харковом демонтували пам'ятний знак дружби українського і російського народів. Минулого разу табличку знесли в день. На цей раз - за годину", - зазначено в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві демонтують пам'ятний знак на честь дружби міст Києва та Москви, який встановлений у сквері на вул.Маршала Якубовського.

Після демонтажу пам'ятний знак зберігатиметься спочатку в Голосіївській РДА, на балансі якої він зараз, а потім, коли відкриють Музей тоталітаризму, буде переданий до його фондів.

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Автор: Анастасія Горбачова