У Києві демонтують пам'ятний знак на честь дружби міст Києва та Москви, який встановлено у сквері на вул. Маршала Якубовського.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення розглянули на сьогоднішньому засіданні Київради. Його підтримали 80 з 95 депутатів.
Проект рішення підготовлений, зважаючи на численні звернення киян. У ньому визнається демонтаж знаку таким, що відповідає інтересам громади.
Демонтований пам'ятний знак зберігатиметься спочатку у Голосіївській РДА, на балансі якої він зараз, а потім, коли відкриють Музей тоталітаризму, буде переданий до його фондів.
Читайте такожУ центрі Києва з'явилася незвична скульптура голого чоловіка (фоторепортаж, відео)
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Мін'юсті розповіли, що з'явиться на місці першої проданої в'язниці
- У Києві відкрили пам'ятник медикам, померлим від коронавірусу (фото)
- У Львові майже демонтували радянський Монумент Слави (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram