Демонтовану конструкцію передадуть у Музей тоталітаризму.

У Києві демонтують пам'ятний знак на честь дружби міст Києва та Москви, який встановлено у сквері на вул. Маршала Якубовського.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення розглянули на сьогоднішньому засіданні Київради. Його підтримали 80 з 95 депутатів.

Проект рішення підготовлений, зважаючи на численні звернення киян. У ньому визнається демонтаж знаку таким, що відповідає інтересам громади.

Демонтований пам'ятний знак зберігатиметься спочатку у Голосіївській РДА, на балансі якої він зараз, а потім, коли відкриють Музей тоталітаризму, буде переданий до його фондів.

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Автор: Інна Андаліцька