За міського голову Сум Олександра Лисенка, підозрюваного в отриманні хабара, учора внесли заставу. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Вищого антикорупційного суду.
"Вніс вчора заставу. Його мають звільнити з-під варти, як тільки він надасть довідку про те, що кошти надійшли на рахунок", - зазначили в прес-службі.
Зазначається, що за Лисенка внесли 3 мільйони гривень застави.
Затримання мера Сум на хабарі
2 жовтня правоохоронці затримали мера Сум Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу на отриманні частини хабара у розмірі 1,4 млн грн.
Фігуранти вимагали понад 2 млн грн з місцевої компанії, яка займалася вивезенням сміття.
Меру Сум та його спільнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.