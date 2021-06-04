14 травня РНБО ввела повний набір санкцій, які можна застосувати до фізичних осіб, проти 557 "злодіїв у законі".

Президент Володимир Зеленський заявляє, що після введення санкцій Ради національної безпеки і оборони вдалося досягти фактично нульового впливу злодіїв у законі на криміногенну ситуацію в Україні.

Про це Зеленський заявив у зверненні за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня.

"За три тижні шістьом злодіям у законі оголошено підозру. Дванадцятьох видворено за межі України. Інші перебувають під вартою та ізольовані від зовнішнього світу. Тобто вдалося досягти фактично нульового впливу злодіїв у законі на криміногенну ситуацію в Україні", - зазначив глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, після санкцій РНБО припинили злочинний вплив 111 етнічних кримінальних авторитетів.

"Третину видворено з України. Інші очікують завершення процедури видворення або перебувають під слідством. У решти – скасовані документи на проживання в Україні. І це той випадок, коли я зовсім не засмучений тим фактом, що хтось емігрує з України назавжди", - наголосив президент.

Читайте такожПитання про статус олігархів винесуть на референдум – Зеленський

Санкції проти "злодіїв у законі"

14 травня РНБО ввела повний набір санкцій, які можна застосувати до фізичних осіб, проти 557 "злодіїв у законі". З них 542 – це громадяни іноземних країн і 15 – громадяни України.

Крім того, РНБО застосувала санкції проти 111 так званих "кримінальних авторитетів".

Сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання РНБО повідомив, що з України вислали 34 "злодіїв у законі" та 69 "кримінальних авторитетів" із санкційного списку РНБО.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко