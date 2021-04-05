Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет виграв суд у Нацагентства із забезпечення якості освіти, яке підтвердило плагіат у його роботах.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«Дослідивши матеріали справи, Окружний адмінсуд столиці «визнав протиправними дії відповідача щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело» у низці моїх наукових робіт», - повідомив Шкарлет.
Також міністр підтримав законопроєкт народних депутатів про заборону обіймати посади в Кабміні особам, у чиїх роботах виявлено плагіат.
Читайте такожУ Конституційному суді оскаржують призначення Шкарлета міністром освіти
Призначення Шкарлета на посаду міністра освіти України
- 17 грудня Рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. До цього він виконував обов'язки голови Міносвіти. За нього проголосувала мінімально необхідна кількість нардепів - 226.
- Міністр зачитував текст присяги під вигуки "Ганьба!". Представники фракції "Слуга народу" заглушали вигуки оплесками. Після цього в залі пролунали вигуки "Геть!".
- Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду глави МОН.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram