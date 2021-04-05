Окружний адмінсуд Києва не побачив жодних плагіатів у роботі Шкарлета.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет виграв суд у Нацагентства із забезпечення якості освіти, яке підтвердило плагіат у його роботах.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Дослідивши матеріали справи, Окружний адмінсуд столиці «визнав протиправними дії відповідача щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело» у низці моїх наукових робіт», - повідомив Шкарлет.

Також міністр підтримав законопроєкт народних депутатів про заборону обіймати посади в Кабміні особам, у чиїх роботах виявлено плагіат.

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Призначення Шкарлета на посаду міністра освіти України

17 грудня Рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. До цього він виконував обов'язки голови Міносвіти. За нього проголосувала мінімально необхідна кількість нардепів - 226.

Міністр зачитував текст присяги під вигуки "Ганьба!". Представники фракції "Слуга народу" заглушали вигуки оплесками. Після цього в залі пролунали вигуки "Геть!".

Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду глави МОН.

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Автор: Денис Прядко