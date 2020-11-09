Міністр зазначив, що краще, коли обговорюються пропозиції України, а не нав'язувані Росією.

З обранням президентом Володимира Зеленського Україна змінила стратегію поведінки в Тристоронній контактній групі й стала проактивною. І новий план щодо врегулювання ситуації на Донбасі – це один з проявів такої політики.

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Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі каналу "Україна 24". Він зазначив, що краще, коли обговорюються пропозиції України, а не нав'язувані Росією.

"Цей план дій справді спрямований на врегулювання конфлікту і деокупацію нашої території. Російська Федерація хоче максимально тягнути цей процес і отримати свої бонуси в цьому. Тому я можу передбачити, що вони матимуть безліч питань до цього плану дій", – сказав він.

Кулеба зазначив, що українська позиція в Тристоронній контактній групі стала активнішою.

"З обранням президента Зеленського Україна змінила стратегію поведінки в Тристоронній контактній групі й стала проактивною, почала висувати нові ініціативи та задавати темп дискусій. Не відбиватися, а задавати темп, тиснути. План дій – це черговий елемент цієї політики, тобто нова ініціатива, нові пропозиції. Нам вигідніше, щоб вони обговорювали наші пропозиції, а не нав'язували нам свої", – сказав він.

Український план дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

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Автор: Андрій Василюк