"Байрактари" розосереджені по аеродромах і виконують завдання, у тому числі бойові.

Радник глави ОП Михайло Подоляк зустрівся з творцем бойових дронів, які ЗСУ активно застосовують проти російської техніки, Халуком Байрактаром.

Про це Подоляк написав у Twitter, виклавши спільне фото з Халуком Байрактаром.

Він назвав турецький дрон – "суперзброєю" у руках наших військових.

"Російська бронетехніка бездоганно горить у наших чудових полях. І горітиме далі. Бо "Байрактари" ідеально вирішують будь-які завдання – непомітно, страшно, руйнівно. Завжди буду вдячний автору та батькові суперзброї, за те, що ми переможемо", - висловився радник глави ОП.

Наразі ЗСУ активно використовують турецькі БПЛА у боротьбі з технікою окупантів. За словами головнокомандувача Валерія Залужного, на складах немає жодного вказаного дрону – все у захисників.

"Байрактари" розосереджені по аеродромах і виконують завдання, у тому числі бойові.

Перші турецькі БПЛА Україна отримала у 2019 році, а у лютому 2022 року Туреччина і Україна підписали стратегічну угоду про будівництво заводу з виробництва й ремонту дронів.

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