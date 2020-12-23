Прощання з градоначальником транслюватимуть у прямому ефірі.

Труну з тілом Харківського міського голови Геннадія Кернеса у вівторок увечері доставили в собор, де в середу відбудеться його відспівування.

Про це пише харківський Телеграм-канал "Труха", публікуючи фото з місця події. Труну в Благовіщенський собор привезли на катафалці.

Біля собору встановлюють великий екран, на якому транслюватимуть відспівування Кернеса.

Також з'явилися перші фото з труною всередині Благовіщенського собору.

Похорон Кернеса: що відомо

Поховати Кернеса повинні 23 грудня, для його могили обрали місце поруч з Алеєю загиблих воїнів часів Другої світової війни на кладовищі №2. Раніше тут також поховали застреленого під час полювання депутата Євгена Кушнарьова.

Кернес помер: подробиці смерті мера Харкова

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.

Того ж дня у Харкові оголосили триденну жалобу-17, 18, 19 грудня. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.

21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Поховають його 23 грудня.

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Автор: Юрій Годован