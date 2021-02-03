У 2020 році Національна поліція зафіксувала понад 208 тисяч скарг на домашнє насильство.

3 лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні альтернативний законопроект №3908-1, що стосується посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства. Утім, він не передбачає збільшення штрафів за цей злочин, а лише додає у якості альтернативного покарання громадські роботи.

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На цьому наголосила народна депутатка групи «ЗА МАЙБУТНЄ» Ірина Констанкевич, яка ініціювала подання основного законопроекту №3908, що передбачає збільшення штрафів за вчинення домашнього насильства. На її думку, санкцій, зазначених у альтернативному законопроекті, недостатньо, однак депутатська група підтримала його, оскільки проблему потрібно терміново вирішувати.

«На жаль, пройшли альтернативні норми про виправні роботи для насильників. Більшість звикла говорити про сімейні цінності, а не відстоювати їх. Відтак проблема законсервована і не буде вирішуватися. Співчуваю усім жінкам, а саме вони у 87% стають жертвами сімейного насилля. Ми підтримали альтернативний законопроект, тому що вважаємо, що з насильством у сім’ї треба рішуче боротися», - написала депутатка на своїй сторінці у соцмережі.

Вона висловила думку, що нині мізерні штрафи як ефективний засіб покарання чи запобігання насильству не працюють. Адже за перше вчинення правопорушення нині штрафують лише на 170-340 гривень, а за повторне протягом року – на 340-680 грн.

За словами І. Констанкевич, депутатська група «ЗА МАЙБУТНЄ» у Верховній Раді до другого читання законопроекту №3908-1 пропонуватиме поправки, мета яких – реально посилити відповідальність за домашнє насильство, а не залишати можливість відкупитися від покарання кількома сотнями гривень чи громадськими роботами.

Нагадаємо, у 2020 році Національна поліція зафіксувала понад 208 тис. скарг на домашнє насильство. 141 людина внаслідок цих злочинів зазнала важких травм, 74 людини - загинули.

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Автор: УНІАН