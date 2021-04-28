У деяких депутатів та журналістів були проблеми з допуском до будівлі парламенту.

Правоохоронці здійснюють перевірку будівлі Верховної Ради на наявність вибухівки.

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Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар Печерського управління поліції в місті Києві Оксана Тищенко.

«Перевірка ще триває. Правоохоронці ще там працюють», - сказала вона.

Тищенко додала, що про замінування будівлі Верховної Ради було повідомлено телефоном приблизно о 10.40.

В парламенті на даний час триває пленарне засідання, на якому розглядається законопроект стосовно запровадження ринку землі. У деяких депутатів та журналістів були проблеми з допуском до будівлі ВР.

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Автор: Надя Пришляк