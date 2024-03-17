Помер відомий український політик, колишній народний депутат та очільник Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА) Геннадій Москаль.

Останні роки політик важко хворів. Йому було 73 роки.

"Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою. Під час Революції Гідності саме Геннадій Геннадійович попереджав журналістів про плановані напади..., а згодом оприлюднив плани влади Януковича на знищення Еспресо , 5 каналу та інших патріотичних медіа…", — написав нардеп Микола Княжицький.

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Хто такий Геннадій Москаль

Український політик, колишній голова Закарпатської ОДА, генерал-лейтенант міліції.

З 2007 народний депутат України VI та VII скликань, з грудня 2012 перший заступник голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з 5 березня 2015 року. А з 15 липня 2015 року по 11 червня 2019 року знову очолював Закарпатську ОДА.

Геннадій Москаль був соратником президентів Петра Порошенка та Віктора Ющенка і критиком Володимира Зеленського.