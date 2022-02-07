"Пообіцяв - роби!": Лукашенко вимагає, щоб Путін присвоїв йому звання полковника

Невизнаваний президент Білорусі зазначив, що "віддячить" лідеру РФ.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що лідер Російської Федерації Володимир Путін обіцяв йому військове звання полковника.

Про це Лукашенко заявив під час інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Невизнаний лідер Білорусі зауважив, що Путін поки не дотримався своєї обіцянки.

"Я підполковник, я ж не можу собі зірку генералісимуса повісити, або генерала. Путін – полковник, обіцяв мені звання полковника, досі не присвоїв", – обурився білоруський політик.

На уточнювальне питання, яке військове звання може надати йому президент Росії, Лукашенко відповів: "Полковника російської армії".

Соловйов: Ну і як ви собі уявляєте, президент незалежної Білорусі є полковником російської армії?

Лукашенко: Це вже моя проблема, а не ваша. Пообіцяв – роби.

Невизнаний президент Білорусі додав, що йому цілком підійде, якщо Путін надасть йому звання полковника "Радянської армії". Лукашенко зазначив, що "віддячить" Путіну за звання присвоєнням йому звання генерала Білорусі.