Дипломат підкреслив, що Київ не заспокоїться, поки не переконає федеральний уряд Німеччини і опозицію в необхідності такого постачання.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав уряд Німеччини негайно переосмислити свою позицію і змінити курс у питанні постачання озброєнь Україні.

Про це дипломат повідомив в інтерв'ю газеті Handelsblatt, оприлюдненому 22 січня, передає "Німецька хвиля".

Мельник підкреслив серйозність ситуації, що створилася на кордоні України, куди Росія стягнула свою армію. Посол сказав, що Київ не заспокоїться, поки не переконає федеральний уряд і опозицію в необхідності поставок оборонних озброєнь Україні.

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За словами Мельника, Україні зараз потрібна навіть не зброя, а оснащення для "добровольців, що записуються в загони цивільної оборони для захисту своєї батьківщини разом з армією". Для цього Україні терміново необхідні 100 тис. шоломів і бронежилетів, сказав він.

При цьому дипломат нагадав, що ціла низка інших країн НАТО, в зокрема Великобританія і країни Балтії, останнім часом оголосили про постачання озброєнь Україні.

Тому, вважає Мельник, Німеччина теж не повинна залишатися осторонь.

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