Як сказав держсекретар США, кожна країна має суверенне право самостійно вирішувати, яку допомогу надавати.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен не вбачає проблеми у відмові Німеччини постачати Україні озброєння.

Як свідчить стенограма на сайті Держдепартаменту США, про це Блінкен сказав в інтерв'ю ZDF.

Зокрема, його запитали, що він очікує від європейців та конкретно від Німеччини і чи повинна вона теж надавати Україні зброю.

"Кожна країна ухвалює власні рішення про те, яким чином вона надає допомогу таким країнам-партнерам, як Україна. У випадку Сполучених Штатів - ми надаємо Україні оборонне воєнне устаткування впродовж років. Ми продовжуємо це робити", - заявив Блінкен.

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При цьому, як сказав держсекретар США, дії Росії впродовж останніх років лише прискорили ті процеси, які президент РФ Володимир Путін, за власними словами, хоче унеможливити.

"До того, як Росія захопила Крим і увійшла на схід України у 2014 році, серед людей підтримка в Україні вступу до НАТО становила близько 25%. Тепер це 60%. НАТО зміцнило свої східні кордони внаслідок російської агресії. З точки зору оборонного устаткування, яке надається Україні, це насправді розпочалося після агресії Росії у 2014 році як реакція у відповідь, аби забезпечити Україну засобами для самооборони. Різні країни допомагають Україні у різний спосіб. Це добре", - наголосив Блінкен.

Також держсекретар прокоментував позицію німецького уряду, що Німеччина з врахуванням історичних обставин утримується від постачання озброєння.

"Це є суверенними рішеннями для усіх союзників і партнерів, аби їх ухвалювати щодо того, як вони обирають надавати допомогу. Але зрозумілим є те, що ми перебуваємо у найтіснішій координації і співпраці, коли справа стосується розв'язання проблеми, яку створює Росія стосовно України зараз", - заявив Блінкен.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2021 року федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує ідею постачання зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду ФРН постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною.

18 січня канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Росії.

20 січня Блінкен у Берліні пояснив важливість надання Україні оборонного озброєння. Зокрема, він наголосив, що Україна потребує озброєння для самозахисту та стримування подальшої агресії Росії.

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