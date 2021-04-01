Напередодні невідомі розклеїли на парканах навпроти будівлі посольства плакати з фото дипломатів і образливими коментарями.

Посольство України в Москві направило до МЗС РФ ноту протесту у зв'язку з провокаціями проти співробітників дипломатичного представництва.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

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«30 та 31 березня в Москві невідомі особи розклеїли на парканах навпроти будівлі Посольства України в Російській Федерації плакати зі світлинами дипломатів посольства і коментарями образливого характеру. Були також завдані ушкодження службовому авто української дипмісії, яке перебувало на стоянці у місті», - нагадується у заяві.

Міністерство закордонних справ України розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, в якій містяться зобов'язання сторони, що приймає, запобігати будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образі їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності і поваги дипломатичного агента.

МЗС України вимагає від російської сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося, притягнення винних до відповідальності, недопущення надалі подібних акцій і забезпечення умов для особистої безпеки і недоторканності українських дипломатів в РФ.

Посольство України в Москві направило до МЗС РФ ноту протесту у зв'язку з зазначеною антиукраїнською акцією.

Що трапилось

Уночі 31 березня у Москві невідомі обклеїли паркани поблизу Посольства України плакатами з написами «Крим - це Росія».

Плакати з фотокартками українських дипломатів з'явилися на паркані у Вознесенському провулку, навпроти будівлі посольства. При цьому на плакатах використані такі самі фото, як і на дипломатичних картах, які видає МЗС Росії.

Зокрема, на плакатах написано: «До відома СЗР України: Крим - це Росія», «До відома ГУР МО України: Крим - це Росія». Крім фото дипломатів, зображена карта окупованого півострова, розфарбованого в кольори російського прапора.

Такі самі наклейки також з'явилися як мінімум на двох автомобілях співробітників української дипломатичної місії.

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Автор: Вікторія Токарєва