Глава МЗС запевняє, що українській армії буде точно чим воювати.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсує нову динаміку щодо зброї для України та санкцій проти Російської Федерації.

Про це глава МЗС сказав під час відеозвернення у соціальній мережі Facebook.

Глава МЗС сказав, що в останні тижні відбувалася "титанічна праця", яку можна описати як "ламання стін".

"Чим ми займалися? Ми ламали стіни. І без перебільшення, ми стіни зламали, і ви побачите абсолютно нову динаміку багатьох процесів і стосовно санкцій, і стосовно зброї, і стосовно ізоляції Росії", - наголосив Кулеба.

Він додав, що ведеться щоденна робота у питанні санкцій.

За його словами, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та екс-радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки, посол Майкл Макфол напрацювали з експертами документ щодо того, "наскільки системно і послідовно та за рахунок чого має зростати санкційний тиск на Росію". "Там вийшов дуже непоганий документ, який ми вже взяли у роботу і будемо його просувати, і ті санкції будуть застосовані", - сказав Кулеба.

Також, у контексті зброї Кулеба зазначив, що українській армії буде чим воювати.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна експертна група Макфола-Єрмака розробила план дій щодо посилення санкцій проти РФ.

У списку санкцій є повне ембарго на експорт сирої нафти та природного газу, додаткові заборони для фінансових установ як Росії, так і Білорусі, подальші торговельні бар’єри та мита, інші потужні заходи.

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