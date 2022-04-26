Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсує нову динаміку щодо зброї для України та санкцій проти Російської Федерації.
Про це глава МЗС сказав під час відеозвернення у соціальній мережі Facebook.
Глава МЗС сказав, що в останні тижні відбувалася "титанічна праця", яку можна описати як "ламання стін".
"Чим ми займалися? Ми ламали стіни. І без перебільшення, ми стіни зламали, і ви побачите абсолютно нову динаміку багатьох процесів і стосовно санкцій, і стосовно зброї, і стосовно ізоляції Росії", - наголосив Кулеба.
Він додав, що ведеться щоденна робота у питанні санкцій.
За його словами, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та екс-радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки, посол Майкл Макфол напрацювали з експертами документ щодо того, "наскільки системно і послідовно та за рахунок чого має зростати санкційний тиск на Росію". "Там вийшов дуже непоганий документ, який ми вже взяли у роботу і будемо його просувати, і ті санкції будуть застосовані", - сказав Кулеба.
Також, у контексті зброї Кулеба зазначив, що українській армії буде чим воювати.
Як повідомляв УНІАН, міжнародна експертна група Макфола-Єрмака розробила план дій щодо посилення санкцій проти РФ.
У списку санкцій є повне ембарго на експорт сирої нафти та природного газу, додаткові заборони для фінансових установ як Росії, так і Білорусі, подальші торговельні бар’єри та мита, інші потужні заходи.