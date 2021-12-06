Він запропонував розмістити солдатів на позиціях поблизу лінії фронту.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Канаду, США і Великобританію спільно і швидко надати військову підтримку Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Мail.

За його словами, кроки щодо стримування вторгнення РФ необхідно робити зараз, тому що потім "буде занадто пізно".

Міністр розповів, що Україні потрібна "швидка відповідь" з боку союзників, яка допомогла б їй розв'язати проблему нестачі зенітних ракет, сучасних бойових літаків і військово-морських суден, а також засобів радіоелектронного придушення.

Читайте такожЧисельність російських військових поблизу кордону України може зрости до 175 тисяч - РезніковТакож він запропонував розмістити канадських, американських і британських солдатів на позиціях поблизу лінії фронту.

"У вас є програма навчання в Україні. Думаю, ми можемо її розширити. Замість 50 інструкторів пошліть 500 інструкторів", - сказав він.

"Було б добре, якби канадські інструктори були розміщені в Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на Зміїному острові. Разом з хлопцями зі Сполученого Королівства, з хлопцями з США, на двосторонніх платформах, без НАТО. Над цими територіями повинні майоріти три прапори - прапор Канади, прапор США і прапор Великобританії. Те, що ви тут, було б також хорошим знаком для росіян", - запропонував міністр.

Також Резніков наголосив на необхідності введення нових економічних санкцій проти Путіна і його найближчого оточення.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

Автор: Людмила Жерновська