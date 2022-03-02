Херсонська область оточена ворожими військами, ситуація критична.

Протягом 2-3 днів має бути вирішене питання організації "зеленого коридору" для доставки гуманітарної допомоги в Херсонську область.

Про це в Facebook повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що очільник області Геннадій Лагута перебуває на постійному зв'язку з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та оперативним командуванням "Південь".

"В даний час обласна влада докладає всіх можливих зусиль для організації "зеленого" коридору для доставки гуманітарної допомоги в Херсонську область. Протягом 2-3 днів мають розв'язати це питання!",- сказано в повідомленні.

Відзначається, що область оточена ворогом, "ситуація критична, а тому на розв'язання питань забезпечення області продуктами харчування і ліками необхідний час".

Також в ОДА зазначили, що на розв'язання питання про евакуацію населення необхідний час і попередили, що будь - які повідомлення про евакуацію - це фейки та підступні задуми ворога.

Війна проти України: