Канцлер додав, що Німеччина буде підтримувати Україну "скільки буде потрібно".

Вторгнення Росії в Україну - це "хрестовий похід проти того, що Путін називає колективним Заходом".

Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час саміту Progressive Governance, пише CNN.

"Хрестовий похід проти ліберальної демократії, хрестовий похід проти правил, заснованих на ліберальному порядку, хрестовий похід проти свободи і прогресу. Хрестовий похід проти нашого способу життя, хрестовий похід проти того, що Путін називає колективним Заходом", – сказав він.

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Шольц додав, що Німеччина буде підтримувати Україну фінансово, економічно, а також в гуманітарних і військових цілях.

"Включаюно з важким озброєнням, сучасними системами ППО і танками, і не думайте помилково, ми будемо продовжувати надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно", – сказав він.

Військова допомога Німеччини Україні – останні новини

Як повідомляв УНІАН 12 жовтня в Брюсселі (Бельгія) пройшло засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-6"). За підсумками стало відомо, що Німеччина зобов'язується передати Україні додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000 і реактивні системи залпового вогню MARS II.

Також стало відомо, що Німеччина в рамках спільного проекту з Данією і Норвегією передасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana.

Також в відповідь на ракетний терор України з боку РФ, що почався 10 жовтня, Німеччина оголосила про відправку першої системи ППО IRIS-T нашій державі. Всього країна має намір відправити 4 таких системи.

Також очікується, що саме в Німеччині та Польщі будуть розгорнуті оперативні штаби, де проходитимуть тренування українських військових.

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