Туреччина прагнула виступити посередником між РФ і Україною.

Прес-секретар президента Туреччина Ібрагім Калін на міжнародному форумі в Досі закликав світ до діалогу з РФ.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Якщо всі спалюють мости з Росією, то хто буде з ними розмовляти врешті-решт. ... Українців потрібно підтримувати всіма можливими засобами, щоб вони могли захистити себе... Але Росія має бути почута, так чи інакше", - заявив Калин.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина прагнула виступити посередником між РФ і Україною.

10 березня у Туреччині відбулися переговори міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби, Туреччини Мевлюта Чавушоглу і РФ Сергія Лаврова.

Турецька сторона заявляла, що готова розглянути можливість стати одним з гарантів безпеки України в майбутньому.

Також Анкара докладає зусиль для організації зустрічі президентів РФ і України Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Туреччина заявляє, що вторгнення Росії є неприйнятним. Але водночас принципово виступає проти західних санкцій і не приєдналася до них, готова співпрацювати з підсанкційними російськими олігархами.

Так, 26 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна готова розглядати перебування і роботу у себе російських олігархів.

"Якщо ви маєте на увазі, чи можуть ці олігархи вести будь - який бізнес в Туреччині, то, звичайно, якщо це законно і не суперечить міжнародному праву, ми розглянемо це", - заявив міністр на форумі в Досі.

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