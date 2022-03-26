В даний час судноплавство через Босфор, яке закривали вранці, вже відновилося.

Влада Туреччини сьогодні вранці закривала прохід через Босфор в обох напрямках після повідомлення цивільного комерційного судна про підозрілий об'єкт, схожий на міну.

Про це повідомив Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, передає Анадолу. За його словами, це була стара міна. Він розповів, що спочатку до підозрілого предмету була направлена група підводної оборони. Вона локалізувала загрозу, а потім приступила до знешкодження.

Акар зазначив, що про знахідку були проінформовані українська і російська сторони.

В даний час судноплавство через Босфор відновилося. "Вжито необхідних заходів. Морське судноплавство триває безпечно. ВМФ Туреччини стежить за ситуацією", - сказав Акар.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Управління навігації, Гідрографії та океанографії ВМС Туреччини попередило про можливий дрейф мін Чорному морі, зокрема поблизу Одеси, Очакова, Чорноморська та Південного.

Перед цим стало відомо, що Росія могла замінувати рекомендовані шляхи в Чорному морі від Босфору до Одеси. Українські експерти дізналися, що морський порт Сочі направив судновласникам і капітанам суден в регіоні попередження про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують в Чорному морі".