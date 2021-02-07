Відновлення водопостачання з материковою Україною можливе тільки після деокупації півострова.

Позиція України щодо відновлення поставок до Криму дніпровської води тільки після деокупації півострова - абсолютно жорстка.

Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Так, відповідаючи на питання, чи жорсткі позиції України в питанні води, Кулеба відповів: "Абсолютно! Абсолютно жорсткі. Буде деокупація - буде вода".

Що цьому передувало

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинені.

Після окупації Криму Росією у 2014 році поставку води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через посуху та обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

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Автор: Інна Андаліцька