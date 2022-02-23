Надзвичайний стан в Україні. Загострення на Донбасі набирає обертів з кожним днем. Чи наважиться Путін на повномасштабний наступ?

Верховна Рада запроваджує надзвичайний стан по всій країні. Президент видає указ про призов резервістів. Кого саме призовуть у першу чергу? У суспільстві точаться дискусії щодо необхідності легалізації зброї.

Про це та інше ведучі Наталія Мосейчук та Єгор Гордєєв говоритимуть з гостями спеціального телемарафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" сьогодні о 21.00.

Гостями ефіру стануть: 

  • Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ;
  • Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради;
  • Віталій Кличко, мер Києва;
  • Андрій Садовий, мер Львова;
  • Ігор Терехов, мер Харкова;
  • Вадим Бойченко, мер Маріуполя;
  • Валентин Гладких, політичний експерт порталу "Слово і Діло";
  • Марк Фейгін, адвокат, блогер;
  • Михайло Чаплига, політичний експерт;
  • Олексій Арестович, військовий і політичний оглядач;
  • Ігор Гузь, народний депутат, "За майбутнє"
  • Олег Жданов, військовий експерт;
  • Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційний;
  • Юрій Романенко, співзасновник Українського інституту майбутнього;
  • Ростислав Хотин, журналіст Радіо Свобода;
  • Олександр Ольшанський, заступник голови виконавчого комітету реформ.

Початок ефіру - о 21.00 за київським часом. Дивіться Право на владу онлайн на сайті УНІАН.