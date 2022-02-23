Надзвичайний стан в Україні. Загострення на Донбасі набирає обертів з кожним днем. Чи наважиться Путін на повномасштабний наступ?

Верховна Рада запроваджує надзвичайний стан по всій країні. Президент видає указ про призов резервістів. Кого саме призовуть у першу чергу? У суспільстві точаться дискусії щодо необхідності легалізації зброї.

Про це та інше ведучі Наталія Мосейчук та Єгор Гордєєв говоритимуть з гостями спеціального телемарафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" сьогодні о 21.00.

Гостями ефіру стануть:

Денис Монастирський , міністр внутрішніх справ;

, міністр внутрішніх справ; Олександр Корнієнко , перший заступник голови Верховної Ради;

, перший заступник голови Верховної Ради; Віталій Кличко , мер Києва;

, мер Києва; Андрій Садовий , мер Львова;

, мер Львова; Ігор Терехов , мер Харкова;

, мер Харкова; Вадим Бойченко , мер Маріуполя;

, мер Маріуполя; Валентин Гладких , політичний експерт порталу "Слово і Діло";

, політичний експерт порталу "Слово і Діло"; Марк Фейгін , адвокат, блогер;

, адвокат, блогер; Михайло Чаплига , політичний експерт;

, політичний експерт; Олексій Арестович , військовий і політичний оглядач;

, військовий і політичний оглядач; Ігор Гузь , народний депутат, "За майбутнє"

, народний депутат, "За майбутнє" Олег Жданов , військовий експерт;

, військовий експерт; Вікторія Гриб , народний депутат, позафракційний;

, народний депутат, позафракційний; Юрій Романенко , співзасновник Українського інституту майбутнього;

, співзасновник Українського інституту майбутнього; Ростислав Хотин , журналіст Радіо Свобода;

, журналіст Радіо Свобода; Олександр Ольшанський , заступник голови виконавчого комітету реформ.

Початок ефіру - о 21.00 за київським часом. Дивіться Право на владу онлайн на сайті УНІАН.