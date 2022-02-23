Надзвичайний стан в Україні. Загострення на Донбасі набирає обертів з кожним днем. Чи наважиться Путін на повномасштабний наступ?
Верховна Рада запроваджує надзвичайний стан по всій країні. Президент видає указ про призов резервістів. Кого саме призовуть у першу чергу? У суспільстві точаться дискусії щодо необхідності легалізації зброї.
Про це та інше ведучі Наталія Мосейчук та Єгор Гордєєв говоритимуть з гостями спеціального телемарафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" сьогодні о 21.00.
Гостями ефіру стануть:
- Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ;
- Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради;
- Віталій Кличко, мер Києва;
- Андрій Садовий, мер Львова;
- Ігор Терехов, мер Харкова;
- Вадим Бойченко, мер Маріуполя;
- Валентин Гладких, політичний експерт порталу "Слово і Діло";
- Марк Фейгін, адвокат, блогер;
- Михайло Чаплига, політичний експерт;
- Олексій Арестович, військовий і політичний оглядач;
- Ігор Гузь, народний депутат, "За майбутнє"
- Олег Жданов, військовий експерт;
- Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційний;
- Юрій Романенко, співзасновник Українського інституту майбутнього;
- Ростислав Хотин, журналіст Радіо Свобода;
- Олександр Ольшанський, заступник голови виконавчого комітету реформ.
Початок ефіру - о 21.00 за київським часом. Дивіться Право на владу онлайн на сайті УНІАН.