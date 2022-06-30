Зазначимо, що Зеленський не раз говорив про готовність зустрітися з Путіним.

Президент Індонезії Джоко Відодо після візиту в Києві відправився в Російську Федерацію. Там на зустрічі з президентом Володимиром Путіним він нібито передав кремлівському диктатору послання президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

На брифінгу за підсумками зустрічі з Путіним Відодо заявив, що передав йому послання Зеленського. Деталі послання він не розкрив. Також президент Індонезії підкреслив, що готовий брати участь у налагодженні діалогу між лідерами Росії та України.

Разом з тим в Офісі президента Зеленського заявили, що ніякого послання в Кремль глава України не передавав.

"Президент України, якщо хоче до когось звернутися, робить це публічно у своїх щоденних зверненнях", - заявив прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров у коментарі українським ЗМІ.

Напередодні в ході візиту президента Індонезії в Україну ЗМІ повідомляли, що Відодо, щоб спробувати допомогти мирним переговорам, нібито запропонував Зеленському передати послання Путіну. Він також говорив, що буде переконувати російського президента припинити бойові дії в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним: без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

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