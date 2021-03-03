25-26 березня на рівні усіх голів держав і урядів країн-членів ЄС відбудеться стратегічне обговорення щодо ситуації з Росією.

Президент Європейської ради Шарль Мішель обіцяє після візиту в Україну ухвалення важливих рішень стосовно Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції в Києві.

Мішель зазначив, що був вражений ситуацією на Донбасі після подорожі на схід України, і зокрема вражений зусиллями уряду, спрямованими на покращення повсякденного життя українських громадян за підтримки міжнародних партнерів.

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"У грудні минулого року ми схвалили новий санкційний режим, що ґрунтується на важливій темі прав людини. І минулого тижня у понеділок ми вперше вирішили застосувати санкції у зв'язку зі справою Навального. Це значить, що ми абсолютно налаштовані і об'єднані у Європі для того, аби бути дуже жорсткими, дуже рішучими. Для того, аби відстоювати наші цінності і захищати наші інтереси", - наголосив президент Європейської ради.

Він зазначив, що 25-26 березня на рівні усіх голів держав і урядів країн-членів ЄС відбудеться стратегічне обговорення відносно Росії з метою "оцінювання ситуації і для здійснення чітких кроків у відповідності до наших спільних інтересів".

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"Ми хочемо відігравати сильнішу роль для більшої стабільності і безпеки та для більшої передбачуваності", - заявив Мішель.

У цьому зв'язку, як пояснив президент Європейської ради, для нього було важливо в рамках візиту до України зустрітися із Зеленським та його командою з метою налагодження співпраці, спільного розуміння і оперування однаковою інформацією. "Це (треба) для того, аби ухвалити певні важливі рішення. Ми в одному човні. Ми поділяємо спільні цінності і інтереси", - заявив Мішель.

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Автор: Віталій Саєнко