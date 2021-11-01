В Україні очікують від Росії добросовісного виконання домовленостей саміту лідерів Нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі, зазначили у МЗС.

Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію припинити мислити категоріями війни.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Речник прокоментував слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Україна нібито намагається втягнути Росію в силові дії.

У зв'язку з цим Ніколенко наголосив, що Україна намагається втягнути Росію в дипломатичний процес.

"За сім років мешканці тимчасово окупованих територій Донбасу вже побачили достатньо російських силових дій, горя і розрухи. Саме тому наша держава постійно пропонує кроки задля зрушення з місця мирного врегулювання. А Російська Федерація ігнорує їх під різними приводами", – заявив Ніколенко.

Читайте також"Путін – вбивця?": Кулеба відповів на питання щодо президента РФ"Закликаємо РФ нарешті припинити мислити категоріями війни. Очікуємо на добросовісне виконання нею домовленостей саміту лідерів Нормандського формату, досягнутих в Парижі в грудні 2019 року. Мова про відведення сил і засобів від лінії розмежування, дотримання режиму припинення вогню, розблокування роботи КПВВ, гарантування безпечного і надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України, зокрема й на тимчасово окупованій території, та виконання інших положень підсумкового документа", – наголосив речник.

Дипломат нагадав, що Україна прагне миру, справедливості й поваги до міжнародного права.

"Ми готові до подальшої зустрічі в Нормандському форматі без передумов, аби рухатися далі. Сподіваємося, що на таку зустріч погодиться і Росія. Водночас українська сторона залишає за собою право відповіді на наступальні дії, обстріли, збройні провокації, як це передбачено додатковими заходами з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", – заявив Ніколенко.

Як повідомляє російське агентство ТАСС, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія спостерігає за спробами української влади створити провокаційну ситуацію і втягнути Москву у силові дії.

Нагадаємо, у 2014 році Росія захопила український Крим та почала розхитувати ситуацію на Донбасі. РФ підтримала бойовиків, які на частині сходу нашої держави створили так звані "ДНР" та "ЛНР". Також Росія ввела свої війська на частину Донбасу.

Низка країн світу покарали Росію за агресію санкціями. Пізніше обмежувальні заходи продовжували та розширювали.

Автор: Віталій Саєнко