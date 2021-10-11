До списку санкцій внесено суддів, прокурорів і співробітників служб безпеки, які відповідальні за застосування російського законодавства в окупованому Криму.

У Європейському Союзі офіційно запровадили обмежувальні заходи проти 8 осіб з Російської Федерації через порушення суверенітету України.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.

"Рада ЄС сьогодні вирішила застосувати обмежувальні заходи стосовно додаткових восьми осіб за активну підтримку дій і реалізації політик, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у санкційний список додані особи, серед яких є посадовці правоохоронних органів - судді, прокурори і співробітники служб безпеки, які відповідальні за застосування російського законодавства у незаконно окупованому Криму і Севастополі.

"Ці особи ухвалювали упереджені рішення у політично мотивованих справах, і переслідували та пригноблювали опонентів незаконної анексії Криму і Севастополя", - додано в повідомленні.

Відтак, тепер обмежувальні заходи ЄС, які стосуються порушення територіальної цілісності України, загалом застосовані проти 185 осіб та 48 компаній і установ. В усіх підсанкційних фізичних і юридичних осіб заморожуються активи, а також запроваджується заборона на в'їзд в Євросоюз.

Санкції Євросоюзу через окупацію Росією Криму

Як повідомляв УНІАН, у березні 2014 року ЄС запровадив санкції проти 150 осіб та 37 компаній через дії, які завдають шкоду або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Заходи охоплюють заморожування активів та заборону на в’їзд.

До списку, затвердженого у 2014 році, входять так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов, інші псевдопосадовці Криму і Севастополя, лідери терористів Денис Пушилін, Андрій Пургін, Олександр Бородай, Ігор Гіркін, колишній народний депутат Олег Царьов. Серед компаній – порти Феодосії, Севастополя, Керчі, так звана "народна міліція Донбасу", санаторій "Нижня Ореанда", національне виробничо-аграрне об’єднання "Массандра", Національний інститут винограду та вина "Магарач", Російський національний комерційний банк тощо.

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Кожного разу до завершення терміну дії санкцій ЄС ухвалював рішення продовжити їх ще на півроку. У цей санкційний список вносилися корективи щодо виключення певних осіб через їхню смерть або розширення списку новими іменами через дії, які загрожували територіальній цілісності України.

10 вересня 2021 року Рада Європейського Союзу продовжила на наступні шість місяців, до 15 березня 2022 року, обмежувальні заходи проти 177 осіб і 48 компаній через порушення суверенітету України.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Віталій Саєнко