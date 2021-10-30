В українському Міністерстві закордонних справ вважають щонайменше некоректним використання таких тверджень щодо становища польської спільноти в Україні.

У Міністерстві закордонних справ України висловили здивування щодо заяви заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про дискримінацію поляків в Україні.

Про це кореспондента УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Категорично відкидаємо твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито "дискримінацію" поляків в Україні", - сказав Ніколенко.

Речник наголосив, що використання таких тверджень щодо становища польської спільноти в Україні є щонайменше некоректним.

"Воно вводить в оману наші суспільства, не відображає реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі", - наголосив Ніколенко.

"Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі та польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння й обопільну відкритість до конструктивного діалогу", - додав речник.

Читайте такожВласник бару в Польщі лишив українця без ока"Закликаємо польську сторону утримуватися від політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами та кроками сторін задля зміцнення партнерства України й Польщі у різних сферах", - зазначив Ніколенко.

Раніше, 28 жовтня, у Варшаві Шинковський заявив, що становище поляків в Україні погіршується. Серед різних причин він вказав на соціально-економічні чинники, через які поляки виїжджають з України, а також на політику у гуманітарній сфері, зокрема відсутність врегульованих відносин між Римо-католицькою церквою і державою, нібито несприятливі положення мовного законодавства і прославлення людей, пов'язаних з Волинською трагедією.

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Автор: Віталій Саєнко