Окупанти намагаються закріпити своє історичне, культурне і релігійне домінування над минулим, сьогоденням і майбутнім Криму.

В окупованих Росією Криму і Севастополі продовжує погіршуватися ситуація з правами людини, а культурні об'єкти (зокрема зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО) піддаються варварському поводженню і розграбуванню.

Про це йдеться у доповіді ЮНЕСКО про ситуацію на окупованому півострові.

"За сім років окупації ситуація з правами людини в Криму значно погіршилася", - свідчить представлений на 212-й сесії Виконавчої Ради ЮНЕСКО документ.

Йдеться про масові порушення окупантів: систематичні політичні переслідування, фізичний та психологічний тиск, знищення незалежних ЗМІ, дискримінацію за релігійною ознакою, порушення прав власності та мовних прав місцевого населення.

В результаті дій ставлеників Кремля понад 45 тис. кримських татар і українців були змушені покинути Крим.

Читайте такожПАРЄ засудила Росію за переслідування кримських татар і порушення прав людини в КримуКрім того, Росія привласнила українські культурні цінності на півострові, зокрема 4095 пам'ятників, які знаходяться під охороною держави.

Автори доповіді вважають, що це робиться для зміцнення Кремлем свого "історичного, культурного і релігійного домінування над минулим, сьогоденням і майбутнім Криму".

Крім того, з окупованого півострова вивозяться місцеві артефакти, а потім з перекрученими наративами експонуються в Росії, і стираються сліди культурної присутності кримських татар.

Окупанти проводять у Криму несанкціоновані археологічні розкопки, які, зокрема, можуть поставити під загрозу статус поселення Херсонес Таврійський зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

А для будівництва траси "Таврида", що веде від незаконно побудованого Керченського мосту, знищили мусульманські поховання.

Доповідь була підготовлена національною комісією України у справах ЮНЕСКО та постійним представництвом України при ЮНЕСКО на прохання генерального директора організації.

Нагадаємо, цього літа на 47-й сесії Ради ООН з прав людини також представили доповідь про порушення прав людини і триваючі тортури в Криму.

Автор: Станислав Кожемякин