Зокрема це переслідування незгодних з окупацією півострова активістів, незаконний призов кримчан до армії РФ, нелюдські умови у місцях несвободи, а також тортури та тиск на ув'язнених.

В Організації Об'єднаних Націй розповіли про основні порушення прав людини в окупованому Криму.

Читайте такожУ Росії заявили, що не віддадуть Україні окупований КримЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомила помічниця генсекретаря ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс під час неформального онлайн-засідання ООН на тему “Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України”.

Вона нагадала, що з березня 2014 року ООН моніторила ситуацію в окупованому Криму та продовжує це робити.

Однак через відсутність доступу Моніторингової місії ООН на півострів працювати доводиться віддалено, проводячи інтерв’ю та опитування кримчан, які стали жертвами тортур та права яких порушили, а також аналізуючи публічну інформацію та офіційну статистику окупаційної влади.

"Ми продовжуємо отримувати повідомлення про катування та тиск від "силовиків" та "поліції" у Криму. Зокрема, на осіб, яких утримували у місцях несвободи", - повідомила помічниця генсека ООН.

Вона підкреслила, що такі випадки не розслідуються та жоден винний у тортурах та порушеннях прав людини не отримав покарання.

Крім того, родичі та колишні ув'язнені скаржаться на умови утримання у місцях несвободи, зокрема, на антисанітарію, відсутність вентиляції, високу вологість, ненадання медичної допомоги та інше.

"РФ продовжує застосовувати своє кримінальне законодавство на півострові у порушення норм міжнародного права... Зокрема, переслідуючи кримських активістів, які критикують окупаційну владу, та громадян за нібито участь в організаціях, зокрема релігійних та політичних, які в Росії заборонені та визнані терористичними, однак на території України дозволені", - додала Брандс Керіс, уточнивши, що більшість кримчан, які зазнають переслідувань, - це кримські татари.

За її словами, тиск чиниться й на місцевих журналістів, деяких з них звинувачують в екстремізмі, інших депортують з півострова та забороняють в'їзд.

Представниця генсекретаря ООН додала, що окупаційна влада чинить неабиякий тиск на українську церкву в Криму та вірян Кримської єпархії ПЦУ.

Вона також нагадала, що Росія незаконно здійснює призов кримчан на службу до своєї армії, а за ухилення від призову притягає їх до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, за даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, на сьогодні в тимчасово окупованому Криму та на території Російської Федерації у місцях несвободи незаконно утримуються 114 громадян України, більшість з них, 78 – кримськотатарської національності.

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Автор: Антоніна Доломанжи