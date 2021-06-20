Доповідь організації фіксує триваючі практики незаконного переслідування кримчан, застосування тортур, безкарність окупаційної влади.

Опубліковано чергову проміжну доповідь ООН "Положення в галузі прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна".

Доповідь буде представлена під час 47-ї сесії Ради ООН з прав людини, яка починає свою роботу в понеділок, 21 червня.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook перша заступниця глави МЗС України Еміне Джеппар, документ фіксує триваючі практики незаконного переслідування кримчан, застосування тортур для самообмовляння, переміщення незаконно засуджених на територію Росії, безкарність органів російської окупаційної влади, зокрема й ФСБ.

"Окремо відзначається ретроспективне застосування російського законодавства, зокрема, для наступу на свободу ЗМІ та позбавлення житла кримчан, що є фактично однією з форм примусової зміни демографічного складу населення. Російське беззаконня включає також наступ на релігійні свободи, зокрема, йдеться про переслідування Православної церкви України", - написала Джапар.

За її словами, це ті практики в порушення норм міжнародного права, які на українську землю принесла Росія як окупаційна влада.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова