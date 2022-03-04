Президент наголосив, що, знаючи, що нові удари і жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною.

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення НАТО про незакриття неба над Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною заявою він виступив у своєму зверненні.

"Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Всі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога. Вони також підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ, як може. Дев'ять днів ми бачимо жорстку війну, руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи, знищують все, що забезпечує нормальне життя, людське життя, і хочуть це продовжувати. Знаючи, що нові удари і жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений внутрішньо, хоч може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж є у нас. Ви повинні були думати про людей, про людяність. А про що ви думали на тому засіданні? Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас, через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність", - сказав президент.

За його словами, усе, на що спромігся Альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупок 50 тонн дизпалива для України.

"Мабуть, для того, щоб ми змогли спалити Будапештський меморандум. Щоб краще горіло. Але він для нас уже згорів у вогні російських військ. Хіба такого НАТО ми хотіли? Хіба такий Альянс ви будували? Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сіл, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо. Але... Я не знаю, кого ви можете захистити й чи здатні ви захистити свої країни – країни Альянсу. Від нас ви не зможете відкупитися літрами пального за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу, за нашу спільну свободу, за наше спільне майбутнє", - наголосив глава держави.

Він також висловив вдячність друзям нашої країни в НАТО.

"Там багато країн наших друзів, наших партнерів – більшість потужних партнерів. Тих, хто допомагає нашій державі, не зважаючи ні на що. З першого дня вторгнення. І я впевнений – до перемоги. І тому ми не відчуваємо себе наодинці. Ми продовжуємо боротися. Ми захистимо нашу державу. Ми звільнимо нашу землю. Завдяки нашим героям", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні, 4 березня, після надзвичайного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу у Брюсселі пояснив, чому НАТО не закриватиме небо над Україною, зазначивши, що країни-члени мають відповідальність, аби унеможливити загострення війни Росії за межами України.

"Оскільки це буде навіть ще небезпечніше, більш спустошливіше, і спричинить ще більші людські страждання. Тож, ми чітко дали зрозуміти, що ми не збираємося заходити в Україну ні по суходолу, ні через український повітряний простір. І звичайно, єдиний спосіб, щоби впровадити безполітну зону, це відправити бойові літаки НАТО у повітряний простір України і тоді запровадити цю безполітну зону шляхом збиття російських літаків", - наголосив Столтенберг.