Генсек повідомив про готовність провести засідання Ради Росія - НАТО.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг вважає, що продовження військових навчань Росії та Білорусі підтверджує підготовку РФ до вторгнення в Україну.

Про це він розповів в ефірі каналу CBS.

"Минулого тижня Росія фактично заявила, що відступить, але зараз стягує більше військ до кордону з Україною", - сказав він.

Столтенберг нагадав, що військові навчання Білорусі та Росії повинні були завершиться 20 лютого, проте їх продовжили.

Читайте такожКулеба пояснивши мету скликання консультацій країн-підписантів Будапештського меморандуму"Все це вписується в картину того, що Росія готується до вторгнення в Україну", - зазначив він.

Також генсек повідомив про готовність провести засідання Ради Росія - НАТО.

"Найголовніше - запобігти новому збройному нападу на Україну. Тому ми підтримуємо всі зусилля союзників по НАТО знайти політичне рішення", - підкреслив він.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і глава Російської Федерації Володимир Путін вирішили продовжити спільні військові навчання "через військову активність біля кордонів і загострення на Донбасі".

Вас також можуть зацікавити новини: