Генеральний секретар Альянсу закликав Росію відвести війська від кордонів України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що ще не пізно, аби Росія відійшла від краю прірви і припинила підготовку до війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказала під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Генеральний секретар Альянсу наголосив, що сьогодні настали "небезпечні дні для Європи".

"Росія розмістила війська в Україні і поблизу її кордонів - це найбільше військове нарощення з часів холодної війни. Ми не знаємо, що станеться, але ризик виникнення конфлікту є реальним", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що країни-члени НАТО продовжують докладати рішучих дипломатичних зусиль для пошуку політичного рішення.

"Однак, попри твердження Москви, ми наразі не бачили жодних ознак відведення або деескалації. Натомість, триває збільшення кількості російських військ. Ми продовжуємо дуже уважно відстежувати ситуацію. Ми закликаємо Росію зробити те, про що вона заявляє, і відвести свої війська від кордонів України. Це буде перший важливий крок на шляху до мирного рішення", - підкреслив Столтенберг.

Він додав, що "ще не пізно, аби Росія змінила цей курс, відійшла від краю прірви, і припинила підготовку до війни, і розпочала працювати заради мирного рішення".

За його словами, Альянс готовий взаємодіяти в рамках змістовного діалогу з Москвою, аби здійснити обопільні кроки, які зможуть покращити безпеку усіх країн Європи, в тому числі Росії.

Загострення на Донбасі

18 лютого ватажки підконтрольних Кремлю терористів "ЛДНР" заявили про негайну евакуацію жінок і дітей з ОРДЛО в Росію. Після чого слідувала низка вибухів на непідконтрольній Україні території.

Як з’ясувала громадськість, відеоролики терористів Пасічника і Пушиліна були записані за кілька днів до ескалації на сході.

Ввечері того ж дня американський президент Джо Байден, виступаючи у Білому домі з оновленими розвідданими про пересування військ РФ, заявив, що впевнений у тому, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення до України найближчими днями чи тижнями.

Ескалація на Донбасі сталась на тлі зростання загрози вторгнення з участю майже 200 тисяч військових РФ, зосереджених навколо України.

У вчорашніх провокаціях бойовики звинуватили Збройні сили. Секретар РНБО Олексій Данілов закликав не вірити російським найманцям і вчергове наголосив, що Україна не збирається наступати на окуповані території.

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