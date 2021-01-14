Також цим проектом закону пропонується закріпити у Конституції пропорційну виборчу систему.

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики рекомендував парламенту підтримати законопроект про зменшення кількості народних депутатів до 300.

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Про це у Facebook повідомила заступник голови Комітету ВР з питань правової політики, постійний представник парламенту в Конституційному суді, народний депутат від «Слуги народу» Ольга Совгиря.

«Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді України прийняти остаточно як закон поданий президентом України як невідкладний проект закону про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи), реєстр. № 1017 від 29 серпня 2019 року», - написала вона.

Законопроектом пропонується зменшити з 450 до 300 кількість народних депутатів та закріпити пропорційну виборчу систему.

Для остаточного рішення за закон про внесення змін до Конституції має проголосувати не 226, а мінімум 300 народних депутатів. У першому читанні його підтримали 236 депутатів.

Що відомо про законопроект Зеленського

У вересні 2019 року парламент направив до Конституційного суду для отримання висновку президентський законопроект "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)" (№1017).

Законопроектом пропонується у статті 76 Основного Закону передбачити, що конституційний склад Верховної Ради становить 300 народних депутатів (на сьогодні - 450 парламентаріїв), які обираються строком на 5 років.

До статті 77 вноситься норма про те, що народні депутати обираються за пропорційною виборчою системою.

У грудні 2019 року КС визнав конституційним законопроект змін до Конституції щодо зменшення кількості народних депутатів.

У лютому 2020 року Верховна Рада попередньо схвалила цей проект закону.

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Автор: Надя Пришляк