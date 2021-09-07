Найбільшою підтримкою користується "Слуга народу".

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися вже зараз, то п’ятивідсотковий бар’єр для потрапляння в парламент подолали б чотири партії: "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя" і "Батьківщина".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соцiологiчною групою "Рейтинг".

Так, за партію "Слуга народу" проголосували б 25,8% опитаних (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором), за "Європейську солідарність" – 14,1%, "Опозиційну платформу – За життя" – 12,4%, "Батьківщину" – 10,6%.

Зазначається, що рейтинг інших політичних сил значно нижчий: партію "Сила і честь" підтримують 4,9%, партію Євгена Мураєва "Наші" – 4,7%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%, Радикальну партію Олега Ляшка – 4,2%, партію Шарія – 3,6%, "УДАР Віталія Кличка" – 3,4%, умовну партію Притули – 3,2%. Рейтинг інших партій ледь досягає 3%.

Раніше повідомлялося, що за даними опитування "Рейтингу", серед офіційних заходів до Дня Незалежності українці найкраще оцінили військовий парад в Києві (44% - позитивно).

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Лише 20% опитаних висловилися про парад негативно. Ще 23% ставляться до заходу нейтрально.

Міні-фільм "ДНК України" позитивно оцінили 38%, виступ президента України Володимира Зеленського на параді - 36%, святковий концерт на стадіоні "Олімпійський" в Києві - 29%.

Автор: Тамара Отовська