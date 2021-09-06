На ньому пропонується розглянути проект Постанови про звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

У четвер, 9 вересня, може відбутися позачергове засідання Верховної Ради України.

Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Рада на позачерговому засіданні розгляне звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA). Орієнтовно позачергова сесія відбудеться у четвер!" - зазначив депутат.

Він додав, що вже зібрав підписи з ініціативою про проведення позачергового засідання щодо розгляду проекту Постанови про Звернення ВР до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA) (№5380).

"Наголошую, що статус MNNA не заважає Україні йти до НАТО. І голосування за мій проект звернення у Раді слугуватиме важливим сигналом для Росії і світу про наш цивілізаційний вибір. Також надання Україні статусу MNNA продемонструє Кремлю, що Україна є ключовим союзником США у Східній Європі", - пояснив Гончаренко.

До свого допису він додав фото підписних листів з підписами 154 народних депутатів (за мінімальної необхідної кількості у 150) за проведення такого засідання. Підписи датовані ще минулою сесію ВР - з 29 квітня по 1 червня.

Засідання ВР зі звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Гончаренко заявив, що у ВР зібрано 150 підписів за проведення позачергового засідання для розгляду звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

16 червня депутат від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що позачергове засідання ВР може відбутися 18 червня.

17 червня перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко припустив, що позачергове засідання Верховної Ради 18 червня не відбудеться.

Того ж дня голова фракції "СН" Давид Арахамія зазначив, що цей проект постанови розглядатиметься вже восени. "Ми вирішили вчора з Гончаренком відкласти це на осінь, дочекатись візиту президента України до президента США, побачити, які будуть настрої і яка буде ситуація, і потім восени вже це зробити", - зазначив депутат.

Арахамія додав, що ця постанова - це "політична заява", яка наразі не є необхідною, проте загалом необхідна для розширення можливостей для України, зокрема, для надання окремих програм військової допомоги. "Восени, якщо буде потреба, будемо голосувати", - сказав він.

Автор: Таня Поляковська