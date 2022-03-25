У відповідь на підтримку Києва Польщею, Кремль придумав історію про буцімто бажання поляків анексувати частину України.

Російські пропагандисти створюють багато фейків, які стосуються союзників України.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У відповідь на підтримку України Польщею, яку росіяни ненавидять через наявність історичної пам‘яті, як і в нашого народу, Кремль придумав історію про буцімто бажання поляків анексувати частину України. Росію справді налякала ідея Польщі направити до України миротворців, тому у Москві почали говорити, що під виглядом миротворчих місій наші союзники хочуть "повернути собі території, які були їхніми станом на 1939 рік", - зазначив він.

За словами Єрмака, такі інформаційні вкиди поширювалися також і в 2014 році.

"Так само нам розповідали, що Польща та інші сусіди нібито мріють поділити Україну. Але росіяни не розуміють, що їхня ментальність і загарбницькі плани є чужими для вільної, успішної Європи та України. Тут зовсім інші цінності та поняття про успіх. Загарбання чужих територій при тотальній бідності - це особливості виключно російського менталітету. Такі фейки лише демонструють повну фізичну та інформаційну поразку росіян в Україні", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, раніше в Організації Об'єднаних Націй спростували фейки Російської Федерації про наявність в Україні лабораторій з розробки біологічної зброї. Представники України в ООН назвали звинувачення РФ абсурдними і спробою виправдати напад.

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