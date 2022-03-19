Посол США Лінда Томас-Грінфілд вказала, що Росія, а не Україна, підтримує програму біологічної зброї.

В Організації Об'єднаних Націй спростували фейки Російської Федерації про наявність в Україні лабораторій з розробки біологічної зброї. Представники України в ООН назвали звинувачення РФ абсурдними і спробою виправдати напад.

Про це розповіла голова Організації з роззброєння Ідзумі Накаміцу на нараді рада безпеки.

"Організація Об'єднаних Націй не знає ні про які програми біологічної зброї", - заявила Накаміцу.

Представник РФ в ООН Василь Небензя повідомив про нібито нові докази угоди від 2005 року між Україною і США про розробку біологічної зброї. У свою чергу Накаміцу вказав, що в ООН немає ні мандата, ні можливостей для розслідування подібних заяв. За її словами, такі звинувачення підпадають під егіду Конвенції про біологічну зброю 1972 року.

Водночас представники України в ООН назвали звинувачення Москви абсурдною підробкою і спробою виправдати війну.

Крім того, посол США Лінда Томас-Грінфілд запевнила, що ні в Україні, ні де-небудь ще немає подібних лабораторій, а Рада вже чула "тираду дивних теорій змови" з цього питання. Також вона нагадала, що Росія, а не Україна, підтримує програму біологічної зброї, порушуючи міжнародне право.

У свою чергу речник МЗС України Олег Ніколенко запевнив, що Росію та її посадових осіб притягнуть до відповідальності за злочини проти України.

"В ООН спростували Російські фейки про лабораторії біологічної зброї в Україні. Всі спроби Росії створити помилкові приводи для варварської війни з Україною приречені на провал. Жоден камінь не залишиться невирішеним, щоб притягнути Росію та її посадових осіб до відповідальності за злочини проти України", - підсумував дипломат

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація поширює дезінформацію про зброю масового знищення в Україні. МЗС України назвав провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Також Міністерство охорони здоров'я України спростувало поширену російськими пропагандистськими ЗМІ інформацію про нібито "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, яка фінансується за кошти Міноборони США" і "знищення особливо небезпечних патогенів", і зазначив, що на території нашої держави немає американських лабораторій.

При цьому радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія шукає будь-які можливості знайти і зафіксувати на міжнародних майданчиках пояснення свого масштабного і кривавого вторгнення в Україну, тому може застосувати хімічну зброю.

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