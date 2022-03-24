Таким чином загарбники хочуть переконати МАГАТЕ в" нормальності " ядерного тероризму і приховати реальний стан справ з витоками радіації і забрудненням навколишнього середовища.

На захоплену російськими окупантами Чорнобильську АЕС прибула чергова група представників пропагандистських ЗМІ РФ для створення фейкових інформаційних матеріалів про діяльність станції в умовах окупації.

Про це прес-служба НАЕК "Енергоатом" повідомила у своєму Telegram.

"Сьогодні, 24 березня 2022 року, на захоплену росіянами Чорнобильську атомну електростанцію прибула "свіжа" група рашистів-пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове "кіно" про роботу станції", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в компанії, таким чином загарбники хочуть переконати МАГАТЕ в "нормальності" ядерного тероризму і приховати реальний стан справ з витоками радіації та забрудненням навколишнього середовища.

Ситуація на ЧАЕС:

24 лютого в результаті російського збройного нападу всі об'єкти ДСП ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, взяли під контроль російсько-фашистські війська.

9 березня в результаті ворожих дій окупантів була повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС.

Того ж дня Україна інформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що ЧАЕС була відключена від електромережі та втратила зовнішнє електропостачання. Українська сторона 9 березня заявила, що на відновлення електропостачання є 48 годин. 11 березня Чорнобильську АЕС вдалося забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива.

13 березня на Чорнобильській АЕС було відновлено електропостачання. Системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову змогли працювати в штатному режимі, не від резервного живлення. Але наступного дня лінія електропостачання була ще раз пошкоджена російськими окупантами. Але незабаром і ці пошкодження вдалося виправити та відновити електропостачання.

20 березня 2022 року на ЧАЕС була проведена часткова ротація персоналу.

Війна проти України: