Гутерріш також проведе робочу зустріч і обід з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Зустріч відбудеться 26 квітня в Москві.

Про це повідомила заступник прес-секретаря глави ООН Ері Канеко, передає Reuters.

Також Гутерріш проведе робочу зустріч і обід з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Відзначається, що генсек ООН зустрінеться з Путіним і головною МЗС РФ після повномасштабного вторгнення в Україну, яке країна-агресор почала 24 лютого.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що генсек ООН закликав оголосити "Великоднє перемир'я" з четверга, 21 квітня до православної пасхальної неділі. За його словами, таке перемир'я дозволило б евакуювати більше мирних жителів з районів України, охоплених бойовими діями, а гуманітарним організаціям - надати допомогу постраждалим. Україна вже погодилася на цю пропозицію. Однак заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав позицію Заходу щодо перемир'я "суперечливою" і не позначив чіткої позиції Росії з цього приводу.

Після цього стало відомо, що Гутерріш також планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Генеральний секретар ООН має намір найближчими днями відвідати Москву для переговорів з Путіним і Київ - для переговорів із Зеленським. Листи з проханнями організувати відповідні візити були передані представникам України та Росії в ООН.

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