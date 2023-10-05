Російський президент вважає, що на Заході зверхньо ставляться до РФ.

Президент РФ Володимир Путін поскаржився, що НАТО свого часу не захотіло приймати у свій Альянс Росію.

Кремлівський диктатор виступав у Сочі і заявив, що "Захід занадто самовпевнений".

"Я вже говорив про це публічно і нашим союзникам, і нашим партнерам. Адже був момент, коли ваш покірний слуга просто висловив припущення: а може, нам і в НАТО вступити? Але ні, в НАТО така країна не потрібна. Ні. Питається, а що ще? Ми вважали, що ми вже ось, свої, вибачте, як у нас у народі кажуть, буржуїнські. Що ще? Протистояння ідеологічного немає. В чому проблема? Мабуть, проблема в геополітичних інтересах і зверхньому ставленні до інших. Ось в чому проблема, у самовпевненості", - сказав Путін.

Росія хотіла вступити до НАТО

За декілька днів до початку повномасштабної війни Путін публічно заявив, що в 2000 році запитував у на той час президента США Білла Клінтона, як Штати поставляться до прийняття Росії в НАТО, але отримав "дуже стриману реакцію" на запитання.

"Скажу зараз те, чого ніколи не говорив публічно. У 2000 році під час візиту в Москву президента США Білла Клінтона, я запитав його, а як Америка поставиться до того, щоб прийняти Росію в НАТО. Не розкриватиму всі подробиці тієї бесіди, але реакція на моє запитання зовні виглядала, скажімо так, дуже стриманою", - сказав тоді Путін.

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